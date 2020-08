Im brasilianischen Amazonaswald gibt es so viele Brände wie noch nie.

Im August wurden laut dem staatlichen Klimainstitut Inpe 7.620 Brandherde alleine im Gliedstaat Amazonas registriert, so viel wie noch nie für einen August seit Beginn der Messungen im Jahr 1998. Für 2020 hat das Institut schon mehr als 10.000 Brände registriert. Das entspricht einer Steigerung von fast 52 Prozent im ersten Halbjahr.

Rund die Hälfte des brasilianischen Regenwaldes im Gliedstaat Amazonas.

Die Vorgängerregierung der linken Arbeiterpartei hatte durch schärfere Kontrollen sowohl die Abholzung als auch die Brände reduzieren können. Aber seit Amtsübernahme des rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro steigt die Umweltvernichtung wieder an.

Die Trockenzeit beginnt in der Region im Mai. Im August ist der Wald dann am trockensten und damit am anfälligsten für Brände. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um gelegte Brände, oft von Landspekulanten und Bauern. Außerdem machen Fachleute die Regierung verantwortlich: Diese habe die Kontrollbehörden vorsätzlich finanziell und personell heruntergewirtschaftet.

Am Freitag hatte das Umweltministerium angekündigt, ab Montag sämtliche Aktionen zur Bekämpfung von Bränden in Amazonien und im angrenzenden Pantanal-Sumpfgebiet sowie den Kampf gegen die ebenfalls ausufernde Abholzung einzustellen. Hintergrund seien Haushaltskürzungen. Allerdings intervenierte Vizepräsident Hamilton Mourao und versicherte, dass die Gelder freigegeben und die Kontrollen fortgesetzt würden. Mourao ist seit Monaten bemüht, Brasiliens schlechtes Umweltimage aufzupolieren.