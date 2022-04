Das Amazonas-Gebiet ist eines der artenreichsten Ökosysteme der Erde. Aber wie ist es dazu gekommen?

Ein Team unter Führung des Amerikanischen Naturkundemuseums in New York sagt, dass das an den vielen kleinen Nebenflüssen des Amazonas liegt. Die verändern über Jahrtausende ihren Lauf und trennen dadurch immer wieder Tier-Populationen, wenn ein Teil am neuen Ufer zurückbleibt.

Flüsse trennen Populationen

So trennten sich über Jahrtausende immer wieder Vogelpopulationen und entwickelten sich genetisch unabhängig voneinander weiter - bis eine neue Art entstanden ist.

Die Forschenden berichten, dass das auch bei den sechs Vogelarten so war, die sie untersucht haben - obwohl die ja eigentlich fliegen können. Außerdem haben die Forschenden festgestellt, dass einige Vogelarten im südlichen Amazonasbecken eigentlich aus verschiedenen Arten bestehen - damit wäre die Gegend noch artenreicher als bisher angenommen.