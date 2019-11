Die Feuer lassen aber laut einer Studie auch noch die Gletscher in Südamerika schneller schmelzen. Geowissenschaftler aus Brasilien und Frankreich haben am Rechner die Bewegungen des Rauchs von den Bränden modelliert und das Ganze mit Satellitenbildern gegengecheckt. Sie sagen: Die Rußpartikel werden vom Wind weit getragen - bis zu den Gletschern in den Anden. Dort verdunkeln sie die Oberfläche von Schnee und Eis. Dadurch nehmen die Gletscher mehr Wärme auf - und schmelzen schneller. In ihrer Studie haben die Forscher den Prozess für den Zongo-Gletscher in Bolivien untersucht. Sie sagen aber, ganz ähnliche Dinge passieren überall auf der Welt. Grönland bekomme zum Beispiel große Mengen des Rußes ab, der durch fossile Brennstoffe in Nordamerika und Europa frei wird.

In den tropischen Anden ist die Gletscherschmelze besonders problematisch. Die Gletscher versorgen Millionen Menschen mit Trinkwasser.