Flugverlust sorgte für Kraft

Ameisen sind so stark, dass sie auch Dinge heben und ziehen können, die viel, viel schwerer sind als sie selbst.

Forscher aus Japan und Europa haben untersucht, warum die Insekten so stark sind. Dazu haben sie Röntgenaufnahmen gemacht und 3D-Modelle von Ameisen-Oberkörpern erstellt, um Muskeln und Skelett zu analysieren. Die Forscher schreiben in einem Fachmagazin, dass in den Oberkörpern alle Muskeln gut sortiert und auf Kraft ausgelegt sind. Und dass der Oberkörper der Ameisen nur so stark ist, weil die Arbeiterameisen im Gegensatz zu den Königinnen nicht mehr fliegen können. So braucht ihr Oberkörper keinen Platz für den Flügelapparat.

Die Forscher schreiben, dass bisher vor allem die interessante Sozialstruktur von Ameisen untersucht wurde, aber noch nicht so oft ihr Körperbau. Als nächstes wollen die Wissenschaftler herausfinden, wie die einzelnen Muskelgruppen der Ameisen zusammenarbeiten.