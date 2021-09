Auf Balkonen in Städten, am Waldrand, auf Feldern oder in Gärten: Die Schwarze Wegameise, Lasius niger, ist fast überall in Mitteleuropa zu finden.

Eine Kolonie der Ameise besteht üblicherweise aus vielen Arbeiterinnen und einer Königin, die sich mit nur einem Männchen paart. Das bedeutet, alle Nachkommen sind genetisch eng miteinander verwandt. Mainzer Insektenforschende haben in einem Experiment eine neue, gemischte Kolonie erschaffen: Sie haben zu einer schon bestehenden Gruppe zwei weitere mit neuem Erbmaterial hinzugefügt. Heraus kam, dass die gemischte Kolonie produktiver war: Sie brachte mehr Nachwuchs durch als eine Vergleichskolonie. Die Forschenden vermuten, dass der genetische Mix für eine effizientere Arbeitsteilung sorgt: Einige Arbeiterinnen kümmerten sich offenbar besser um die Fütterung der Larven, ums Wenden und Pflegen des Nachwuchses und andere waren besser in der Futtersuche.