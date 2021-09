Darüber wird in der Archäologie immer noch gerätselt. Manche Funde legen nahe, dass Menschen erst vor 13.000 Jahren einwanderten, andere, dass schon vor 30.000 Jahren Menschen in Amerika gelebt haben könnten.

Gerade diese älteren Hinweise wie mögliche Steinwerkzeuge oder Kratzspuren auf Tierknochen sind aber umstritten, weil unklar ist, ob sie wirklich von Menschen stammen. Jetzt haben Forschende in New Mexiko aber ziemlich eindeutige Hinweise ausgegraben: menschliche Fußspuren. Eine Datierung von Pflanzenresten in der gleichen Erdschicht hat ergeben, dass die Spuren bis zu 23.000 Jahre alt sein könnten.



Fußabdrücke wohl von Kindern



Die über 60 Abdrücke sind gut erhalten. Darauf sind laut den Forschenden deutlich Fersen oder Zehenballen zu erkennen. Die meisten Abdrücke stammen wohl von Kindern.

Die Abdrücke zeigen, dass Amerika doch schon deutlich früher besiedelt worden sein könnte als gegen Ende der letzten Eiszeit vor 13.000 Jahren - wann und wie, bleibt aber unklar. Denn vorher waren die Wege entlang der Pazifikküste und durch das Inland lange Zeit vom Eis versperrt.