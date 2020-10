Für einen großen Teil der Welt ist heute ein Feiertag: Am 12. Oktober erinnern viele Länder in Nord-, Mittel- und Südamerika an die Ankunft von Christoph Kolumbus auf dem Kontinent im Jahr 1492.

In den USA wächst die Zahl der Staaten und Städte, die nicht mehr einen Columbus Day begehen wollen. In diesem Jahr ist Virginia dazu gekommen. Der Gouverneur des Staates erklärte heute, dass dort stattdessen erstmals der Tag der indigenen Völker gefeiert wird. In Virginia leben elf indigene Gruppen. Ähnlich halten das 14 US-Staaten: Darunter Alaska, Louisiana und Michigan und mehr als 130 US-Städte. Auch in Lateinamerika gibt es Diskussionen über diesen Feiertag und darum, wie er genannt werden soll. "Día de la Raza" - also "Tag der Rasse" lehnen einige Länder inzwischen ab. Peru und Chile sprechen vom "Tag des Aufeinandertreffens zweier Welten". Argentinien hat beschlossen, am 12. Oktober den Respekt für die kulturelle Vielfalt zu feiern.