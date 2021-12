Vor knapp vier Monaten hatten die islamistischen Taliban wieder die Macht in Afghanistan übernommen. Seitdem hat sich die Lage für Frauen dort offenbar wieder verschlechtert.

Laut Amnesty International kommen weibliche Gewaltopfer mittlerweile kaum noch an Hilfe. In einem Bericht der Menschenrechtsorganisation steht, dass zum Beispiel Frauenhäuser geschlossen oder zerstört wurden. Außerdem seien auch Häftlinge aus Gefängnissen entlassen worden, die wegen Gewalt an Frauen verurteilt waren. Stattdessen hätten die Taliban von Gewalt betroffene Frauen in Gefängnisse gebracht.

Amnesty erklärte, dass nicht nur Frauen und Mädchen in Gefahr seien, sondern auch Mitarbeitende von Hilfseinrichtungen und Anwältinnen und Anwälte. Für ihren Bericht führte die Menschenrechtsorganisation nach eigenen Angaben Interviews mit Opfern und unterstützenden Personen. Die Vereinten Nationen schätzen, dass in Afghanistan neun von zehn Frauen sexuelle Gewalt erleben.