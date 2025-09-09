Pakistan gehört laut Amnesty International zu den Ländern, die die meisten Menschen ausspionieren - nach China.

Im Fall von Pakistan sind es die eigenen Bürgerinnen und Bürger. Die Geheimdienste können demnach Millionen Handys gleichzeitig überwachen, Internetaktivitäten kontrollieren und über eine Firewall Hunderttausende Seiten im Netz blockieren. Die Technik dafür kommt nicht nur aus China: Laut Amnesty stellt die deutsche Firma Utimaco das System zur Telefon-Überwachung bereit.

Amnesty schreibt, dass die pakistanische Regierung damit abweichende Meinungen unterdrücken will. Das sei noch schlimmer geworden, seit das Militär vor drei Jahren den damaligen Regierungschef Imran Khan gestürzt und festgenommen hat. Die Regierung bestreitet die Überwachung.

Für den Bericht hat Amnesty technische Daten und Handelsdaten geprüft, von denen einige öffentlich zugänglich und andere durchgesickert sind.