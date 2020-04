Amnesty International hat 2019 insgesamt knapp 660 Fälle in 20 Ländern gezählt - das ist ein Rückgang von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die meisten Hinrichtungen hat es laut dem Bericht vermutlich in China gegeben - dort rechnet die Organisation mit tausenden Fällen. China kommt in der Gesamt-Statistik aber gar nicht vor, weil die Regierung keine Zahlen veröffentlicht. Auch im Iran könnten es laut Amnesty mehr Hingerichtete sein als offiziell angegeben. In Saudi-Arabien und im Irak wurden laut dem Bericht mehr Menschen hingerichtet als noch im Vorjahr. Von Amnesty International heißt es, in Saudi-Arabien werde die Todesstrafe gezielt als Waffe gegen Oppositionelle eingesetzt.