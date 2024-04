Amnesty International sieht die Menschenrechte weltweit in Gefahr wie lange nicht.

In ihrem Jahresbericht prangert die Menschenrechtsorganisation gleich mehrere Verstöße an. Im Gaza-Krieg wirft Amnesty der Terrorgruppe Hamas - aber auch den israelischen Streitkräften - Kriegsverbrechen vor. Auch Deutschland wird in dem Zusammenhang kritisiert. Der Vorwurf: Die Bundesregierung schweige zu den Kriegsverbrechen der israelischen Armee und verspiele damit ihre Glaubwürdigkeit.

Außerdem warnt Amnesty vor Menschenrechtsverletzungen durch Künstliche Intelligenz. Konkret könnte Software wie ChatGPT Hassreden gegen Frauen und Homosexuelle am Fließband produzieren und verbreiten. Die Menschenrechtsorganisation befürchtet, dass KI missbraucht werden könne, um zu diskriminieren, zu desinformieren und zu spalten.