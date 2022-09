In der Schweiz hat eine zweiköpfige Schildkröte das Alter von 25 Jahren erreicht - trotz der seltenen Fehlbildung.

Am Samstag wurde der Geburtstag der Schildkröte im Genfer Naturhistorischen Museum gefeiert. Dort sie als Maskottchen. Die Amphibie ist 1997 geschlüpft und gehört zu den griechischen Landschildkröten. Sie heißt "Janus", benannt nach dem römischen Gott mit zwei Gesichtern.

Laut dem Museum wird die Schildkröte aufwendig gepflegt und jeden Tag gebadet, massiert und bekommt eine spezielle Diät. Die beiden Köpfe mit zwei Gehirnen sollen eigene Persönlichkeiten mitbringen, der rechte Kopf gilt als dominanter, der linke als phlegmatisch.

In freier Wildbahn hätte die zweiköpfige Schildkröte wohl nicht lange überlegt, weil sie die Köpfe nicht zum Schutz zurück in den Panzer ziehen kann. Die Fehlbildung wird Dizephalie genannt und kommt in sehr seltenen Fällen auch bei Säugetieren vor.