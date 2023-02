Das Fahrrad angeschlossen, kurz weggegangen - und trotzdem ist es weg.

Kaum etwas ist für Radfahrende ärgerlicher. In Amsterdam hat sich ein lokales Wissenschaftsteam mit Kollegen der US-Uni MIT zusammengetan, um herauszufinden, wo die gestohlenen Räder abbleiben. Die Erkenntnis war überraschend: Fast alle Räder blieben in der Stadt.

Für ihr Experiment haben sie 100 Second-Hand-Räder mit Trackern ausgestattet und an öffentlichen Plätzen angeschlossen abgestellt. Innerhalb eines halben Jahres wurden 70 der 100 Rädern geklaut. Im Fachmagazin Plos One schreibt das Team, dass danach nur zwei Räder die Stadtgrenze verließen. Alle anderen wurden innerhalb Amsterdams weitergegeben, vermutlich verkauft, ein paar sogar in Fahrradläden. Ob die Ladenbesitzer wissen, dass sie heiße Ware verkaufen, ist unklar. Etwa ein Drittel der Diebstähle ordnet das Team organisierter Kriminalität zu. Die Diebe waren meist zur gleichen Zeit unterwegs - am häufigsten montags und mittwochs um drei Uhr früh.

In Amsterdam gibt es mehr Fahrräder als Einwohner und Einwohnerinnen: Etwas mehr als 820.000 Menschen gibt es und schätzungsweise 850.000 Räder.