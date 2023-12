Amsterdam will sein Rotlichtviertel im Zentrum loswerden und Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter umsiedeln, in ein Erotikzentrum an den Stadtrand.

Darüber gibt es schon seit längerem Diskussionen. Jetzt hat die Stadtverwaltung ihren Wunsch-Standort für das geplante Erotikzentrum bekannt gegeben. Das Gebäude soll in einem Viertel am südlichen Stadtrand entstehen. Der Stadtrat will sich Anfang nächsten Jahres mit den Plänen beschäftigen. Die Stadtverwaltung plant, dass das Zentrum dann in den nächsten sieben Jahren gebaut wird. Es soll Arbeitsplätze bieten für rund 100 Prostituierte und Platz haben für Gaststätten und Bars. Anwohnende des geplanten Standorts haben protestiert, genauso wie die EU-Arzneimittelbehörde EMA, die in der Gegend ihren Sitz hat.

Die Verwaltung von Amsterdam will mit dem Umzug das Image der Stadt verbessern und meint, dass sie so die Kriminalität besser in den Griff bekommt. Die Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter und auch viele andere Menschen protestieren aber schon länger gegen die Pläne. Mittlerweile haben Zehntausende eine Petition dafür unterschrieben, dass das Rotlichtviertel im Amsterdamer Zentrum bleibt.