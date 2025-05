Wenn Kinder draußen spielen und Lärm machen, dann ist das kein Grund zur Beschwerde.

So sieht es laut Guardian der Sportrat in Amsterdam. Er hat der niederländischen Hauptstadt empfohlen, Vorschriften zu ändern, um Spiellärm von Kindern offiziell zu erlauben. In der Vergangenheit seien wegen Beschwerden aus der Nachbarschaft Spielplätze verkleinert oder verlegt worden.

Der Sportrat argumentiert, dass in den ganzen Niederlanden fast eine Million neue Wohnungen entstehen sollen. Dabei müsse es auch Flächen für Kinder geben, um sich draußen zu bewegen. Gerade in Amsterdam seien viele bestehende Wohnungen klein und hätten keinen Garten.

Die Stadt sagt, dass sie die Forderungen begrüßt und an der Umsetzung arbeitet.