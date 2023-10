Kein Rotlichtviertel mehr im Zentrum - sondern nur noch ein Gebäude am Stadtrand von Amsterdam.

Solche Pläne gibt es in der niederländischen Hauptstadt schon länger. Viele Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter halten davon nichts. Hunderte von ihnen haben jetzt zusammen mit Leuten, die da wohnen, gegen eine mögliche Verlegung des Rotlichtmilieus protestiert. Sie zogen durch die Innenstadt - teils mit Plakaten, auf denen "Rettet das Rotlichtviertel" zu lesen war. Die Sexarbeiterinnen befürchten unter anderem, dass am Stadtrand weniger Leute zu ihnen kommen und da generell weniger Platz ist.

Die Bürgermeisterin von Amsterdam sagt, dass sie mit der Verlegung den Ruf der Stadt aufpolieren will. Aus ihrer Sicht lässt sich so auch die Kriminalität in dem Stadtteil besser unter Kontrolle bekommen. Viele in Amsterdam sehen das anders. Inzwischen haben 20.000 Leute eine Petition gegen die Verlegung unterschrieben. Ihr Gegenvorschlag: Mehr Polizei einsetzen, vor allem nachts.