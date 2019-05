In Amsterdam haben Betrüger versucht, illegal abgestellte Schiffscontainer als Touristen-Quartier zu vermieten.

Wie Medien berichten, standen die zwei Container verbotenerweise mitten auf dem Bürgersteig. Auf der Internetplattform Airbnb wurden sie als "ruhige Unterkunft mit Badezimmer" angeboten - für 134 Euro die Nacht. Tatsächlich handelte es sich um kleine und äußerst spartanische Räume mit Matratzen auf dem Fußoden und einem winzigen Camping-Klo. Aufgeflogen ist der Betrug, weil ein britischer Tourist das Ganze der Polizei gemeldet hat. Die fahndet jetzt nach dem oder der AnbieterIn der Unterkünfte. Einer der Container wurde inzwischen von der Stadtverwaltung entfernt.

Millionen Menschen buchen jedes Jahr über Airbnb eine Unterkunft in Amsterdam. Deshalb hat es in der Vergangenheit schon häufiger Streit gegeben. Die Stadtverwaltung beklagt eine Überlastung vieler Viertel und zu wenig Wohnraum für Einheimische. Sie hat die Auflagen für Vermieter in den letzten Jahren deswegen mehrfach verschärft.