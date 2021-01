Eine schottische Zeitung hatte berichtet, dass am 19. Januar eine US-Militärmaschine in Schottland landen soll. Mit so einer Maschine ist Trump schon öfter ins Ausland geflogen. Am 20. Januar wird sein Nachfolger Joe Biden als neuer US-Präsident vereidigt. US-Medien hatten spekuliert, Trump wolle lieber Golf in Schottland spielen, statt bei Bidens Amtseinführung zuzuschauen.

Aber selbst wenn Trump tatsächlich vorhatte, nach Schottland zu reisen - daraus wird nichts. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon sagte, wegen der Corona-Pandemie sei es illegal, ohne triftigen Grund nach Schottland einzureisen. Und Golf spielen sei kein triftiger Grund.