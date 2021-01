Der Konzern will bei Facebook selbst, bei Instagram und Whatsapp keine Anzeigen wohl zum Beispiel für Kampfanzüge erlauben - erst einmal bis Freitag. Werbung für Waffen und Munition ist dort nach Facebook-Angaben schon länger verboten.

Drei US-Senatoren hatten am Freitag einen Brief an Facebook-Chef Mark Zuckerberg geschrieben. Darin forderten sie ihn auf, Werbung für Produkte für den bewaffneten Kampf zu blockieren.

In den USA wird befürchtet, dass es zu Bidens Amtseinführung am Mittwoch zu Gewalt kommen könnte. Bidens Vorgänger Donald Trump hat seinen Anhängern wochenlang erzählt, dass ihm der Wahlsieg angeblich gestohlen wurde.