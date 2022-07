Wer wissen will, wie viele Menschen mit Corona infiziert sind, braucht nicht unbedingt die Ergebnisse von PCR- oder Schnelltests. Eine neue Studie zeigt, dass es eigentlich reicht, das Abwasser zu untersuchen.

In Österreich werden schon seit fast zwei Jahren aus vielen Kläranlagen regelmäßig Abwasser-Proben genommen und auf das SARS-CoV-2-Virus hin untersucht. Forschende aus Wien und Innsbruck kommen zu dem Schluss, dass diese Ergebnisse die Corona-Lage in etwa so exakt abbilden wie die Test-Zahlen. Bei fast 90 Prozent der Abwasserproben stimmte das Ergebnis mit den Testergebnissen überein. Und bei drei Prozent der Proben wurden über das Abwasser sogar Infektionen entdeckt, die den Tests entgangen waren.

Die Forschenden sagen: Über das Abwasser lasse sich auch gut erkennen, welche Virusvariante dominiert. Sie sagen, die Abwasser-Analyse ist für alle Länder hilfreich, aber vor allem für die, in denen wenig getestet wird. Auch andere Infektionen könnten über Abwasseranalysen möglicherweise schnell erkannt werden.