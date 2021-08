Das schreiben Forschende im Fachjournal Nature Reviews Earth and Environment. Am schlimmsten seien die Folgen, wenn Dämme oder Deiche brechen oder Sturzfluten passieren - so wie vor einigen Wochen in Teilen Deutschlands und Belgiens. Am häufigsten treffen Hochwasserkatastrophen laut Studie Menschen in Asien, wo viele Millionen in Flussauen leben.

Diese Bereiche sind überflutungsgefährdet. Dass dort trotzdem Menschen wohnen, liegt zum Teil auch an Armut und Bevölkerungswachstum. Nicht jeder heftige Regen führt laut dem Forschungsteam aber zu einer Flutkatastrophe. Dabei kommt laut Team oft hinzu, dass Menschen überrascht würden - zum Beispiel, wenn Schutz- und Warnsysteme versagen oder gar nicht vorhanden sind. Die Forschenden halten es für wichtig, aus vergangenen Flutkatastrophen Lehren zu ziehen und im Vorfeld Extremszenarien zu entwerfen, was passieren könnte.



Die Untersuchung der Forschenden zeigt außerdem, dass die Zahl der Todesopfer seit den 1990er Jahren gesunken ist - während die Schadenssummen stark angestiegen sind.