Um uns zu identifizieren, werden unsere Augen oder Fingerkuppen gescannt und es gibt Software für Gesichtserkennung. Aber: Noch leichter sind wir möglicherweise über unseren Gang erkennbar.

Das Wissenschaftsmagazin New Scientist hat zusammengefasst, wie weit die Forschung dazu ist. Demzufolge ist die Gang-Erkennung möglicherweise die Erkennungsmethode der Zukunft. Denn: Der Gang einer Person ist auch von weiter weg erkennbar und Menschen, die sich verstecken wollen, können ihn nicht so einfach verändern. Forschenden zufolge liegt die Trefferquote mittlerweile bei 90 Prozent.

Der New Scientist schreibt, dass China die Gang-Analyse schon seit zwei Jahren einsetzt - möglicherweise, um nach Kriminellen zu suchen. Es gibt aber auch andere Felder, in denen die Erkennungs-Software eingesetzt werden kann. Zum Beispiel könnten Fahrgäste und Fluggäste automatisch identiziert werden und müssten nicht mehr in die Warteschlange oder Tickets kaufen. Oder Haustüren könnten sich öffnen, sobald die Bewohnerinnen und Bewohner nach hause kommen. Außerdem können an einem veränderten Gang Muskel-Krankheiten erkannt werden.