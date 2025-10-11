Je früher Brustkrebs erkannt wird, desto besser stehen die Heilungschancen.

Das setzt aber voraus, dass man das Ergebnis der Untersuchung auch so schnell wie möglich bekommt. In Andalusien in Südspanien ist das in vielen Fällen nicht passiert. Die Behörden sagen, dass etwa 2.000 Frauen ihr Mammografie-Ergebnis mit monatelanger Verzögerung bekommen haben. In einigen Fällen sogar mehr als ein Jahr nach der Untersuchung. Und das bei Frauen, bei denen Auffälligkeiten festgestellt wurden. Laut spanischen Medien wurden die Betroffenen erst spät darüber informiert, dass sie noch zu weiteren Untersuchungen gehen sollten.

Die Präsidentin der Vereinigung der Frauen mit Brustkrebs will eine Sammelklage auf den Weg bringen - gegen Andalusiens Gesundheitsdienst. Der Präsident der Region räumte Fehler beim Informationsmanagement ein. Er kündigte mehr Geld für Früherkennungsprogramme an. Inzwischen ist Andalusiens Gesundheitsministerin zurückgetreten.