Forscher haben auf einem Vulkan im Norden von Chile ein Blattohrmaus entdeckt, und zwar in einer lebensfeindlichen Höhe von 6739 Metern. Wie das Team im Fachmagazin PNAS schreibt, ist es das erste Mal, dass in so großer Höhe ein Säugetier gesichtet wurde. Den Rekord bisher hielt der Großohr-Pfeifhase aus dem Himalaya. Von ihm gibt es glaubwürdige Berichte über einen Fund auf 6130 Metern Höhe.

Die Entdeckung der Maus jetzt auf dem Andengipfel legt nahe, dass sich Säugetiere wohl doch besser an die Lebensbedingungen in so großer Höhe anpassen können als gedacht, schreiben die Wissenschaftler. Sie müssen sich dafür an große Kälte und weniger Sauerstoffgehalt gewöhnen. Unklar ist allerdings, von was sich die Maus dort oben ernähren kann.