Frauen leben im Durchschnitt länger als Männer - und damit sind wir Menschen in der Biologie kein Einzelfall.

Ähnlich sieht es nämlich bei anderen Säugetieren aus. Doch warum ist das so?

Das hat sich ein Forschungsteam für das Fachjournal Science Advances angeschaut - mit einer großen Analyse von mehr als 1.000 Tierarten. Sein Fazit: Es dürfte an mehreren Faktoren in der Evolution liegen. Einerseits an der Genetik: Frauen haben zwei X-Chromosomen, während Männer ein X- und ein Y-Chromosom haben. Zwei gleiche Chromosomen schützen besser vor schädlichen Mutationen.

Bei Vögeln ist es genau umgekehrt, da haben die Männchen zwei gleiche Geschlechtschromosomen, und bei vielen Vogel-Arten leben auch die Männchen länger. Doch es gibt auch andere Faktoren als die Genetik. Bei vielen nicht-monogamen Tierarten leben die Männchen kürzer, weil sie viel in ihren Fortpflanzungserfolg investieren. Beispiel Vögel: Sehr bunte Federn sind zwar attraktiv für Weibchen, aber auch für gefährliche Fressfeinde. Außerdem scheint generell auch das Geschlecht länger zu leben, das sich jeweils um den Nachwuchs kümmert.

Die Forschenden wollten auch wissen, wie sich Umwelteinflüsse auf die unterschiedliche Lebenserwartung von Geschlechtern auswirken. Deswegen haben sie wilde Tiere mit welchen aus dem Zoo verglichen. Ergebnis: In der sichereren Zoo-Umgebung schrumpfen die Unterschiede ein wenig, bleiben im Prinzip aber da.