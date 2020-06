Ein See mit einer kleinen überwucherten Insel in der Mitte, dahinter ein Bergpanorama und über allem ein paar spektakulär vom Sonnenuntergang beleuchtete Wolken.

Das Bild sieht hübsch aus, aber viele Smartphone-Nutzer dürften es jetzt schon hassen. Wenn man bei einem Handy mit dem aktuellen Android-Betriebssystem die Landschaft als Bildschirmhintergrund einstellt, spielt das Telefon verrückt. Das berichten einige Nutzer im Netz. Der Bildschirm geht so lange an und aus, bis das Handy abschmiert. Manchmal hilft dann nur noch Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.

Anscheinend ist der Farbraum des Landschaftsbildes das Problem. In dem werden Farben mit ihren Zahlenwerten in 3D dargestellt - und das Handy muss prüfen, wie es die Farben am besten darstellt, damit zum Beispiel das Blau der Berge genau den richtigen Ton hat. Zwei Sicherheitsexperten haben der BBC erklärt, dass man absichtlich mehr Farbinformationen in Bilder packen kann, als das Telefon verarbeiten kann. Ob es Absicht war, ist aber unklar.