Zwei Forscherinnen der Uni Basel kommen in einer Studie zu dem Ergebnis, dass viele Paare in Umfragen falsche Angaben machen. Sie haben dazu Daten aus der Schweiz untersucht. Viele Befragte passen in Umfragen ihre Antworten zum Gehalt wohl so an, dass sie dem klassischen Familienbild entsprechen: Der Mann ist der Ernährer. Die Angaben bei Behörden sahen aber anders aus. Dabei kam raus, dass mehr Frauen als vermutet ein höheres Gehalt hatten als ihr Mann. Das war in den Umfragen aber in jedem dritten Fall nicht richtig angegeben worden. Dabei mogelten nicht nur die Männer. Zu einem gleichen Teil gaben auch die Frauen ein falsches Gehalt an.

Laut Forscherinnen wurden vor allem dann falsche Angaben gemacht, wenn das klassische Männerbild durch die Realität widerlegt wurde. Zum Beispiel, wenn die Frau trotz schlechterer Ausbildung mehr verdiente als der Mann oder für das gleiche Geld weniger arbeiten musste.