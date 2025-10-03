Die Anglikanische Kirche hat zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Frau als geistliches Oberhaupt.

Dazu wurde die 63-jährige Sarah Mullally zur Erzbischöfin von Canterbury ernannt. Vor ihr hatten 105 Männer den Posten inne. Seit November letzten Jahres hatte die Anglikanische Kirche zuletzt kein Oberhaupt mehr. Der frühere Erzbischof Justin Welby war wegen eines Skandals um die Vertuschung von Kindesmissbrauch zurückgetreten.

Die Kirche von England hat 1994 Frauen zum Priesteramt zugelassen und erst 2015 eine Frau zur Bischöfin ernannt. Mullally ist gelernte Krankenpflegerin. Sie wurde 2006 zur Priesterin und 2015 dann zur Bischöfin geweiht.

Die Erzbischöfin von Canterbury ist die oberste Geistliche der Kirche von England und gilt zugleich als das geistliche Oberhaupt der anglikanischen Gemeinschaft Dazu zählen mehr als 85 Millionen Mitglieder in 165 Ländern.