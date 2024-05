Angola im Süden Afrikas ist eins der Länder mit den meisten Landminen weltweit.

Sie zu entschärfen ist gefährlich - jeden Monat gibt es neue Opfer. Mit Hilfe von zwölf Ratten kommt die Räumung allerdings gut voran. Das berichtet die Hilfsorganisation Apopo. Dabei handelt es sich um die Riesenhamsterratte. Sie ist während der Arbeit in ein kleines Geschirr gespannt, das über einen Draht mit einer langen Leine verbunden ist. Am Ende der Leine steht jeweils ein in Minen-Schutzausrüstung gekleideter Tierführer. Wenn die Ratte etwas findet, bleibt sie stehen, schnüffelt intensiv und kratzt die Erde etwas auf. Das ist das Zeichen, dass der Nager eine Mine entdeckt hat.

Tiere erschnüffeln die Gefahr

Die Gegend wird dann abgesichert und Minenräumungsexperten wissen genau, wo sie entschärfen müssen. Die Minen wurden während des Bürgerkriegs Ende des 20. Jahrhunderts gelegt. Seit dem wurden mehr als 88 Tausend Verletzungen durch Landminen gemeldet. Die Riesenhamsterratten werden auch unter anderem in Kambodscha, Vietnam und Thailand als Sprengstoffschnüffler eingesetzt.