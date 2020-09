Warum "A113" so häufig auftaucht

Wer neuere Animationsfilme schaut, dem könnte auffallen, dass da oft eine bestimmte Kombination aus Buchstabe und Zahlen auftaucht - und zwar A113.

Mal mit Bindestrich dazwischen, mal in römischen Zahlzeichen (also ACXIII) - zum Beispiel auf Nummernschildern, an Türen oder Produkten, aber auch in Dialogen. Darüber berichtet das Portal heise online und erklärt auch, was das ganze soll. Demnach liegt die Auflösung in Kalifornien, an der Kunsthochschule California Institute of the Arts. Da haben viele Animationsfilmerinnen und -filmer studiert, die inzwischen Karriere gemacht haben.

Und weil da früher in Raum A113 die Animationsausbildung stattfand, hat sich diese Buchstaben-Nummern-Kombi bei vielen Filmschaffenden eingebrannt. Dazu zählen zum Beispiel die Macher von "Toy Story", "Monster AG" und "Die Unglaublichen". Laut heise online tauchte die Referenz auf "A113" zum ersten Mal 1987 auf und hat sich seitdem zum Running Gag in Animationsfilmen und -serien entwickelt.

Demnach erreicht diese Referenz in der Filmbranche langsam einen ähnlichen Kultstatus wie der Wilhelmsschrei. - Im echten Raum A113, von dem der Gag ausging, befindet sich übrigens mittlerweile ein Grafikstudio.