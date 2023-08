Wie viele afrikanische Länder, importiert auch Uganda große Mengen gebrauchter Klamotten aus dem Westen.

Meist werden die Shirts, Hosen und Co. dort viel billiger angeboten als neue Ware. Deshalb schlagen viele Menschen in Uganda zu. Der Präsident des ostafrikanischen Landes will, dass wieder mehr Klamotten gekauft werden, die im Land selbst produziert wurden. Er kündigte deshalb ein Importverbot von Second-Hand-Kleidung aus westlichen Ländern an.

Die Menschen in Uganda fordert er jetzt auf, auf die Klamotten zu verzichten - und das ziemlich deutlich. Er sagte: Die Klamotten seien von Toten. Wenn eine weiße Person sterbe, würde die Kleidung gesammelt und nach Afrika geschickt.

Mehrere Länder in Afrika versuchen schon länger, den Handel mit Second-Hand-Kleidung zu stoppen. Sie sagen, das System macht heimische Produktionsfirmen kaputt. In Uganda will die Regierung die Klamottenproduktion im eigenen Land stärken. Sie lässt gerade neue Textilfabriken bauen.