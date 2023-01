Bakterien der Art Prochlorococcus findet man fast überall im Meer.

Was eigentlich verwunderlich ist, wenn man bedenkt, wie unterschiedlich die Lebensräume dort sind: mal viel, mal wenig Nährstoffe im Wasser, mal warm, mal kalt und so weiter. In der Fachzeitschrift Cell ist jetzt ein Artikel erschienen, der erklären kann, wie sich die Bakterien so schnell und so effizient an neue Lebensräume anpassen:

Infos werden wie Lego-Steine weitergegeben

Sie tauschen genetische Informationen aus - und zwar in Blöcken, die eine ganze Eigenschaft ausmachen - etwa, wie man einen bestimmten Nährstoff nutzt oder sich gegen Viren wehrt. Man kann sich das wie ein System mit Lego-Bausteinen vorstellen, bei denen jeder für eine bestimmte Fähigkeit steht. Das Besondere daran: Prochlorococcus macht das über weite Entfernungen hinweg und ohne dass sich die Bakterien begegnen. Das funktioniert über unterschiedliche Methoden:

Viren als Info-Transporter

Die Erbgutschnipsel werden zum Beispiel in kleine Bläschen verpackt, die sie aus ihrer eigenen Zellmembran abschnüren, und auf die Reise schicken. Oder sie werden Viren mitgegeben, die die Bakterienzelle infiziert haben und sie an ihren nächsten Wirt weitertragen.