Während der Corona-Pandemie wurden sie auch abseits der Wissenschaft bekannt: Aerosole, kleine Partikel, die ausgeatmet werden und die eine Rolle spielen beim Übertragen von Krankheiten.

Mehrere Unis in München haben jetzt herausgefunden, dass ältere Menschen beim Atmen mehr Aerosole und zum Teil auch größere Partikel ausstoßen als jüngere. Sie können also auch mehr Viren ausatmen und dabei leichter Corona, Grippe oder andere Krankheiten übertragen.

Mehr als doppelt so viel Aerosole

Für die Untersuchung wurden Gruppen mit jeweils 40 Teilnehmenden gebildet, in der Altersgruppe von 20 bis 39 Jahren und von 60 bis 76 Jahren. Das Team machte verschiedene Tests in Ruhe und unter Belastung. Dabei zeigte sich, dass in der Gruppe der Älteren die Konzentration an Aerosolen in der ausgeatmeten Luft im Vergleich zur jüngeren Gruppe mehr als doppelt so hoch war.

Bei großer Belastung zum Beispiel durch Sport stieg die Menge an Aerosolen in beiden Gruppen außerdem sehr stark an.