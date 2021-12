Polar-Forschende wollen ans älteste Eis der Erde ran.

Ein internationales Forschungsteam ist gerade in der Antarktis und hat schon mit den Bohrungen angefangen. Ziel ist, an Eis zu kommen, das 1,5 Millionen Jahre alt ist. Dafür müssen die Forschenden etwa zweieinhalb Kilometer tief ins Antarktis-Eis reinbohren. Das wird allerdings vermutlich drei Jahre dauern.

Vorbereitungen laufen

Der erste Schritt ist, das Bohrloch so vorzubereiten, so dass die Bohrungen später leichter gehen. Dafür sind die wichtigsten Vorbereitungen schon gemacht. In den ausgebohrten Eiskernen sind Luftbläschen drin, die verraten, wie das Klima vor Tausenden von Jahren war.

Arbeiten bei -35 Grad

Die Arbeitsbedingungen der Forschenden sind ziemlich frostig. Das Antarktis-Plateau, das für die Bohrung ausgewählt wurde, liegt auf über 3000 Metern Höhe und obwohl dort gerade Sommer ist, ist es minus 35 Grad kalt.