Das Forschungsschiff Polarstern cruist schon seit Jahrzehnten immer wieder durch die Antarktis - jetzt hat die Crew aber wohl eine ziemlich Sensation entdeckt:

Das bisher größte bekannte Fischbrutgebiet der Welt. Nach Angaben des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung reiht sich dort quasi Fisch-Nest an Fisch-Nest - und zwar auf einer Fläche von 240 Quadratkilometern, also etwa so groß wie Malta. Die Forschenden schätzen, dass sich dort etwa 60 Millionen Nester von Eisfischen befänden - einer Fischfamilie, die nur auf der Südhalbkugel vorkommt. Außerdem tummeln sich in dem Gebiet viele Seehunde, die sich wohl von den Fischen ernähren.

Das Gebiet in der Antarktis wird seit Anfang der 1980er Jahre mit der Polarstern erforscht. Bislang seien hier allerdings nur einzelne Eisfische oder kleinere Ansammlungen von Nestern nachgewiesen worden.

Die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts Antje Boetius sagte, die Studie zeige, wie dringend notwendig die Einrichtung von Meeresschutzgebieten in der Antarktis sei.