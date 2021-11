Um zu verstehen, welche Folgen die derzeitige Klimaerwärmung haben kann, hilft ein Blick in die Vergangenheit.

Zum Beispiel in die Phase nach der letzten Eiszeit. Vor etwa 19.000 Jahren wurde es wärmer. Und es gab immer wieder Zeiten, in denen in der Antarktis massenhaft Eisberge abbrachen. Forschende aus Bonn haben festgestellt, dass es damals jeweils nur ein Jahrzehnt gedauert hat, diesen Kipppunkt in Gang zu setzen. Viel Eismasse ging verloren und das für Jahrhunderte. Auch der Meeresspiegel stieg dadurch für lange Perioden.

Für den Hauptautor der Studie sind die Ergebnisse relevant für die heutige Zeit. Denn wir könnten jetzt an einem ähnlichen Kipppunkt sein. Es gebe viele Anzeichen dafür, dass das antarktische Eis für eine lange Zeit zurückgehen wird - möglicherweise irreparabel. Verbunden ist das mit einem erheblichen Anstieg des globalen Meeresspiegels.