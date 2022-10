In der Antarktis sollten neue Schutzgebiete eingerichtet werden - das fordern Umweltschützerinnen und -schützer weltweit schon lange.

Diese Forderung stellen sie jetzt neu, weil am Montag in Australien eine internationale Konferenz zum Schutz der Antarktis beginnt - die 41. Konferenz der Kommission zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis. Die Umweltschützenden sagen, dass nur durch Schutzgebiete in der Antarktis auch dauerhafte Schäden für das gesamte Ökosystem abgewendet werden könnten.

Sie fordern laut der Deutschen Presse-Agentur, dass ein fast vier Millionen Quadratkilometer großes Areal zum Schutzgebiet erklärt wird. Dort könnten dann zum Beispiel Kaiserpinguine und Seehechte einen Rückzugsraum finden. Dafür waren zuletzt 24 von 26 Mitgliedern der Antarktis-Kommission - nur China und Russland sind dagegen. Der Bundestag hat sich am Freitag einstimmig für die Einrichtung eines Meeresschutzgebietes im antarktischen Weddellmeer ausgesprochen.

Das Weddellmeer ist sechs Mal so groß wie Deutschland und gilt als Lebensraum und Rückzugsgebiet für viele Arten, die sich auf eisige Lebensbedingungen spezialisiert haben - wie Seehechte, Krill und Kaiserpinguine. Seit 2016 wurde immer wieder beantragt, dass das Weddellmeer zum Schutzgebiet ernannt wird.