Krill wird von uns Menschen massenhaft gefangen, um daraus zum Beispiel Öl und Fischfutter zu machen.

Und der Krillfang in der Antarktis hat inzwischen ein Rekordlevel erreicht, berichtet die Nachrichtenagentur AP. Sie hat dazu Zahlen von der "Kommission zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis" (CCAMLR) ausgewertet. In der Fangsaison 2024/25 wurden fast 520.000 Tonnen Krill in der Antarktis gefangen - das ist jetzt schon deutlich mehr, als in der gesamten Fangsaison davor abgefischt wurde. Bei 620.000 Tonnen muss die Krillfischerei gestoppt werden. Wenn es also in dem Tempo weitergeht, könnte es laut AP bald ein vorzeitiges Fangsaisonende geben.

Die internationale Politik verhandelt seit Jahren über einen neuen Plan, der die steigende Nachfrage nach Krill mit Umweltschutzforderungen in Einklang bringen soll. Auf einer Antarktis-Konferenz letztes Jahr scheiterte eine Einigung dazu.

Krill ist auch wichtig fürs Ökosystem der Antarktis. Denn die Krebstiere binden Kohlenstoffdioxid, indem sie Algen an der Meeresoberfläche fressen. Umweltschützer warnen deswegen, dass die Krillfischerei nicht nur Walen das Fressen wegnimmt, sondern auch zur Erderwärmung beiträgt.