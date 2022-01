Die Antarktis ist zur Zeit die einzige Meeresregion weltweit, in der es keine invasiven Arten gibt.

Britische Forschende warnen aber, dass die Gefahr für das riesige Ökosystem immer größer wird - denn der Schiffsverkehr in der Antarktis nimmt zu - und damit die Gefahr, dass am Rumpf der Schiffe Arten wie Algen oder Muscheln mitreisen, oder dass in Wassertanks Krabben- und Fischlarven mitgenommen werden.

In einer Studie zeigen die Forschenden, dass zwischen 2014 und 2018 Schiffe aus mehr als 1500 Häfen weltweit in die antarktischen Gewässer fuhren. Neben der Fischfang- und Containerindustrie machen ihnen vor allem Kreuzfahrt- und Forschungsschiffe Sorgen. Denn diese kommen oft direkt von der anderen Seite der Erde, aus der Arktis. Wenn dort der Winter beginnt, fahren sie in die Antarktis, um da den Sommer über zu arbeiten. Das Problem dabei ist, dass eingeschleppte Arten aus der Arktis bereits bestens angepasst sind an die Kälte - sie könnten in der Antarktis also schnell großen Schaden anrichten.

Die Forschenden fordern, Schiffs-Betreiber zur Reinigung der Rümpfe zu verpflichten, wenn sie ins südliche Polarmeer fahren.