Kaiserpinguine sind hart im Nehmen. Für ihre Küken fasten sie monatelang und überstehen Schneestürme mit extremen Minusgraden.

Aber ohne Eis kommen die größte Pinguine der Erde nicht klar. Das zeigt eine Untersuchung des British Antarctic Survey in der Bellingshausensee. Diese Meeresbucht liegt in der Westantarktis.

Dort ist 2022 besonders viel Eis am Anfang des Sommers geschmolzen. Das führte sehr wahrscheinlich zum Tod sämtlicher Kaiserpinguin-Küken in vier von fünf untersuchten Brutgebieten. Denn um ihre Küken großzuziehen, brauchen Kaiserpinguine in der Zeit von April bis Januar Flächen mit stabilem Meereis, die mit dem Festland verbunden sind.

Ihren Fund haben die Forschenden in einer naturwissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht. Die Studie stützt Vorhersagen, wonach bis zum Ende des Jahrhunderts 90 Prozent aller Kaiserpinguin-Brutkolonien weitestgehend weg sein könnten, wenn die Erderwärmung so weitergeht.