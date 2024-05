Kaiserpinguine leben ganz abgeschieden in der Antarktis und deshalb weiß auch niemand genau, wie viele es eigentlich gibt.

Ein Forschungsteam unter Leitung der Universität Erlangen-Nürnberg will das genauer wissen und hat eine neue Methode entwickelt, um Pinguine zu zählen. Damit soll die Zahl der Brutpaare und der Küken genau vorhergesagt werden.

Bisher wird vor allem via Satellit geschaut, wie viele Pinguine es gibt. Das klappt aber nur zwischen Oktober und April, danach ist es in der Antarktis zu dunkel. Die neue Methode kombiniert jetzt Satellitenbilder mit Wissen zum Brutverhalten der großen Vögel. Laut einem der Autoren können so auch Schwankungen innerhalb eines Jahres entdeckt werden und nicht nur längere Trends. Auch Veränderungen durch den Klimawandel werden damit sichtbar. Die Forschenden sprechen von einem "Frühwarnsystem".

Ältere Modellstudien sagen, dass bis zum Jahr 2100 über 90 Prozent der Kaiserpinguin-Kolonien verschwinden könnten, wenn nicht deutlich weniger Treibhausgase ausgestoßen werden.