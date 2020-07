Vor drei Jahren war er noch so groß wie Luxemburg. Damit gehört A68 zu den größten bekannten Eisbergen der Geschichte.

Seit sich zwei Teile abgespaltet haben, heißt der Rest-Eisberg A68-A. Die abgespalteten Teile heißen A68-B und A68-C. Forschende der Europäischen Weltraumorganisation Esa vermuten jetzt, dass sich noch weitere Eisbrocken lösen werden. Also, dass der Eisberg in immer kleinere Teile zerfällt. Die Esa beobachtet den Eisberg über Satellitenbilder, seit er sich 2017 vom Larsen-Schelfeis an der Antarktischen Halbinsel abgelöst hat. Seitdem treibt der noch immer riesige Eisberg im Südatlantik. Im Moment ist er in sehr rauen Gewässern unterwegs. Deshalb vermuten die Forschenden, dass der Eisberg weiter zerbricht, also es bald auch noch die Eisberge A68-D und A68-E geben könnte.

Der Name A68 setzt sich zusammen aus A für den geografischen Quadranten, in dem der Eisberg entdeckt wurde, und 68, für die Anzahl an entdecken Eisbergen in dem Gebiet.