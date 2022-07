Gute Nachrichten für die Artenvielfalt in der Antarktis:

Dort hat sich der Bestand an Südlichen Finnwalen erholt. Ein Forschungsteam hat in zwei Expeditionen zu den südlichen Shetland-Inseln Finnwale beobachtet und gezählt. Die Forschenden schätzen, dass in dem Gebiet insgesamt wieder rund 8000 Finnwale leben. Damit ist die Population dichter als vor Beginn des Walfangs und auch dichter als aktuell in anderen Lebensräumen von Finnwalen, zum Beispiel in Südkalifornien.

Durch den industriellen Walfang waren die Südlichen Finnwale in der Antarktis fast ausgerottet worden. Seit knapp 50 Jahren gilt ein Jagdverbot - und das zeigt aus Sicht der Forschenden jetzt Erfolg. Dass sich der Finnwal-Bestand in der Gegend erholt hat, ist gut für das gesamte Ökosystem: Die Ausscheidungen der Finnwale sorgen für mehr Nährstoffe im Wasser - das regt das Wachstum von Plankton an, von dem sich wieder andere Meerestiere ernähren. Außerdem nimmt Plankton klimaschädliches CO2 auf.