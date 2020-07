In den vergangenen Monaten haben Forschende beobachtet, dass seismische Schwingungen zurück gegangen sind. Das sind Erschütterungen im Boden, die mit einem Erdbebenmessgerät erfasst werden können. Sie entstehen aber nicht nur durch Erdbeben, sondern auch durch menschliche Einflüsse. Autofahren trägt dazu bei. Aber auch Laufen. Auch an Feiertagen wie Weihnachten und Neujahr wird weniger seismisches Rauschen gemessen, während der Anfangsphase der Corona-Pandemie hielt dieser Zustand aber über Monate an.

Wie stark die Reduktion ist, das zeigt eine Studie im Fachmagazin Science. Einer der Autoren sagt, dass das seismische Rauschen weltweit zurück gegangen sei - teilweise um 50 Prozent. Besonders spürbar sei das in asiatischen Mega-Citys und auch in Städten wie New York gewesen. Aber auch in ländlichen Bereichen in Namibia sei noch ein Viertel weniger Rauschen gewesen.