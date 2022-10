Von den Neandertalern wissen wir bisher nicht viel.

Aber jetzt konnte ein internationales Forschungsteam geleitet vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig zum ersten Mal die Überreste einer kleinen Neandertaler-Familie untersuchen und deren Genom entschlüsseln. Die Forschenden hatten insgesamt 13 Neandertalerinnen und Neandertaler entdeckt, sieben männliche und sechs weibliche, acht davon erwachsen. Die haben vermutlich zur selben Zeit in zwei Höhlen in Sibirien gelebt, vor etwa 54.000 Jahren. Sie waren offenbar auch miteinander verwandt: Die Analyse zeigte unter anderem einen Vater und seine jugendliche Tochter.

Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Nature, dass es sich wohl um eine kleine Gruppe enger Verwandter gehandelt hat, die aus zehn bis 20 Mitgliedern bestand. Bindeglied zwischen verschiedenen Neandertalergruppen waren offenbar die Frauen. Das zeigt sich daran, dass die genetische Vielfalt bei den Genen größer ist, die von der Mutter vererbt wurden.

Die untersuchten Neandertaler bewohnten die zwei Höhlen in Sibirien wohl für kurze Zeit und jagten in der Region Steinböcke, Pferde, Bisons und andere Tiere, die durch die Flusstäler zogen.