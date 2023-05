Sportlerinnen und Sportler trainieren manchmal extra in Höhenluft, weil sich dadurch die Leistung verbessern kann.

In der Höhe ist weniger Sauerstoff, der Körper muss sich mehr anstrengen, dadurch steigt die Zahl der roten Blutkörperchen und damit auch die Leistung. Würmer und Fruchtfliegen leben in so einer Umgebung mit weniger Sauerstoff auch länger. Forschende aus Boston schreiben, dass sie das jetzt zum ersten Mal auch bei Säugetieren festgestellt haben - und zwar bei Mäusen.

Ein halbes Leben mehr

Ein Teil ihrer Versuchsmäuse kam in ein Umfeld, das eine Höhe von 5000 Metern simuliert, mit einer Sauerstoff-Sättigung von 11 Prozent. Normal sind 21 Prozent. Die Höhen-Mäuse lebten im Schnitt nicht wie die anderen 16 Wochen, sondern fast 24 Wochen, also deutlich länger. Die Forschenden sagen: Höhenluft ist möglicherweise ein Anti-Aging-Mittel. Auch Studien an Menschen haben schon gezeigt, dass Menschen, die weiter oben leben, langsamer altern und ein geringeres Risiko für altersbedingte Krankheiten haben.

Zu hoch darf es für den Menschen aber auch nicht werden: Ab 5.500 Metern leidet das Gehirn und eine Art körperlicher Verfall setzt ein.