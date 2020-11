Wenige Wochen vor dem Ende der Brexit-Übergangsphase haben Anti-Brexit-Aktivisten in der britischen Grenzregion Kent mit Stickern auf ein drohendes Chaos hingewiesen.

"Welcome to Kent - The Toilet of England" (Willkommen in Kent - der Toilette Englands) können Autofahrende seit Ende der Woche an rund 30 Ortseingangsschildern lesen. Die Schilder wurden von Aktivisten und Aktivistinnen mit Stickern beklebt wurden. Normalerweise heißt der Slogan der "Garten von England".

Die pro-europäische Aktivistengruppe will auf die langen Lkw-Staus aufmerksam machen, die nach dem Jahreswechsel in der Grenzregion drohen. Weil die Brexit-Übergangsphase dann endet, werden neue Kontrollen und Formalitäten notwendig. Prognosen zufolge könnten sich Tausende Lastwagen vor der Grenze ansammeln und Fahrer bis zu zwei Tage im Stau stehen. Die britische Regierung bereitet sich mit großen Mengen mobiler Toiletten darauf vor.