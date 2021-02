Die Grenzschließungen zu Beginn der ersten Corona-Welle in Europa waren schon letztes Jahr umstritten - jetzt sagen Forschende aus der Schweiz: Sie kamen auch zu spät, um die Ausbreitung des Coronavirus aufzuhalten.

Ein Team an der ETH Zürich hat die Frühphase der Pandemie in Europa näher untersucht. Die Forschenden schreiben im Fachmagazin PNAS, dass es schon am 08. März 2020 in etwa so viele lokale Ansteckungen mit dem Coronavirus gab, wie durch Reisende aus dem Ausland eingeschleppt wurden. Die EU-Länder schlossen die Grenzen allerdings erst am 17. März.

Geschlossene Landesgrenzen sind laut Studie in dieser Phase der Pandemie nur noch in Verbindung mit drastischen Einschränkungen der Kontakte auch innerhalb eines Landes sinnvoll. Nur dann könnten sie noch dazu beitragen, das Virus zu bremsen. Die Forschenden hatten die Ausbreitung von Sars-CoV-2 in Europa mit Hilfe von sequenzierten Virus-Genomen aus 19 europäischen Ländern und der chinesischen Provinz Hubei untersucht.