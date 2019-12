Moskito-Netze gelten in vielen Ländern als entscheidender Schutz gegen Krankheiten wie Malaria.

Weil die Netze allein nicht helfen, sind sie standardmäßig mit Anti-Mücken-Mitteln behandelt - mit sogenannten Pyrethroiden. Allerdings: die zwei Mückenarten, die als Hauptüberträger von Malaria gelten, können gegen diese Insektizide Resistenzen entwickeln.

Forschende aus Liverpool haben jetzt rausgefunden, woran das unter anderem liegt. Verantwortlich ist ein Protein (SAP2), das an den Beinchen der Mücken sitzt und direkt mit dem Gift in Kontakt kommt. Mücken, die davon viel am Bein haben, sind gegen das Gift resistent, die anderen sind anfällig für die Insektizide.

Die Forschenden sagen: Ihre Erkenntnisse können sowohl helfen, mehr über Resistenzen bei den Mücken zu erfahren, als auch, um den Insektenschutz zu verbessern - in dem man Mittel entwickelt, die das Protein angreifen.