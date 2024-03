Amsterdam versucht schon seit längerem, Drogen- und Party-Touristen abzuschrecken. Jetzt legt die Stadtverwaltung mit einem Onlinequiz nach.

Darin bekommen Amsterdam-Interessierte Fragen zu lesen wie "Möchtest du die Stadt mit einem Joint in der Hand erkunden?" oder "Wie lang möchtest du ausgehen?". Als Antwort gibt es dann die knallharte Realität zu den verschärften Ausgeh- und Drogen-Regeln in Amsterdam. Wer zu viele Party-Antworten gibt, erhält am Schluss des Quiz' den Tipp, dass Amsterdam wohl leider nicht die richtige Wahl für einen ist.

Wie die britische Zeitung Guardian berichtet, soll das Quiz über Onlineanzeigen so im Netz platziert werden, dass es beim Googeln nach Schlagwörtern wie "Amsterdam Coffee Shop" oder "Amsterdam Junggesellenabschied" ganz oben erscheint. Aktuell ist es auf Englisch, bald sollen aber weitere Sprachen folgen, etwa Italienisch oder Spanisch.